Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de yeni sezonu Trabzonspor maçıyla açacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu karşılaşmaya forvet ve sağ bek transferinin yetişmesini istedi.



Yönetimle önceki gün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan toplantıda, PAOK maçında bireysel hatalar kadar teknik hataların da yapıldığını ifade eden Yalçın'ın, iki bölgedeki eksikliğin takım içerisinde bazı dengelerin oynamasına neden olduğunu da söylediği bildirildi.



Transferde daha hızlı davranan Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki hafta içerisinden bu mevkiden en az birini doldurmaya çalışacak. idareciler, forvet için Kalinic üzerinde durmaya ısrarla devam ediyor.



İdareciler, Sergen Yalçın'ın listesinin dışında olan isimlerle de görüşecek. Balotelli ve Modeste seçeneklerini tamamen rafa kaldırmayan yönetim, gerekirse bu isimlerle görüşecek.



ATAKAN TAMAM, MONTERO SIRADA



Beşiktaş, 21 yaşındaki forvet Atakan Üner'i resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki savunmacısı Francisco Montero'nun 1 yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı.



Atletico Madrid'den genç yıldızı bonservisiyle alma girişimleri sonuç vermese de 1 yıllık kiralama konusunda olumlu adımlar atıldı. Geçen sezon Deportivo La Coruna'da kiralık oynayan İspanyol defansın hafta başında İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.



Sergen Yalçın'ın Montero transferine onay vermişti. hem stoper hem de sol bek olarak oynayabiliyor.





