İşte Beşiktaş'ın Fabrice N'Sakala'ya vereceği maaş

Beşiktaş'ta sol bek Caner Erkin'in sözleşmesinin bitmesi ve bu oyuncunun isminin Fenerbahçe ile anılması siyah beyazlı kulübü transfer için harekete geçirdi. Kartal, bu bölge için 2017 yılında beri Alanyaspor forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren N'Sakala ile anlaştı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
İşte Beşiktaş'ın Fabrice N'Sakala'ya vereceği maaş
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19 Mayıs 2020 10:08
Beşıktaş gelecek sezon için ilk transferi bitirdi. Siyah-beyazlı yönetim Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N'Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Kongolu yıldız ile son yapılan görüşmede bazı pürüzler de giderildi.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim bonservis bedeli ödemeyecek.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Sezon sonunda resmi sözleşme imzalanacak olan N'Sakala'nın Beşiktaş'tan yılda 850 bin Euro kazanacağı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetimin sezon sonu Caner Erkin'le yolları ayırması bekleniyor.

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