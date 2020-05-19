İşte Beşiktaş'ın Fabrice N'Sakala'ya vereceği maaş

Beşıktaş gelecek sezon için ilk transferi bitirdi. Siyah-beyazlı yönetim Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N'Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Kongolu yıldız ile son yapılan görüşmede bazı pürüzler de giderildi.
3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim bonservis bedeli ödemeyecek.
MAAŞI DA BELLİ OLDU
Sezon sonunda resmi sözleşme imzalanacak olan N'Sakala'nın Beşiktaş'tan yılda 850 bin Euro kazanacağı öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetimin sezon sonu Caner Erkin'le yolları ayırması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Kongolu yıldız ile son yapılan görüşmede bazı pürüzler de giderildi.
3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim bonservis bedeli ödemeyecek.
MAAŞI DA BELLİ OLDU
Sezon sonunda resmi sözleşme imzalanacak olan N'Sakala'nın Beşiktaş'tan yılda 850 bin Euro kazanacağı öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetimin sezon sonu Caner Erkin'le yolları ayırması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın