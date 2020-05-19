İşte Beşiktaş'ın Fabrice N'Sakala'ya vereceği maaş

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI



MAAŞI DA BELLİ OLDU

Beşıktaş gelecek sezon için ilk transferi bitirdi. Siyah-beyazlı yönetim Alanyaspor'dan sol bekile her konuda anlaşma sağladı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Kongolu yıldız ile son yapılan görüşmede bazı pürüzler de giderildi.Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim bonservis bedeli ödemeyecek.Sezon sonunda resmi sözleşme imzalanacak olan N'Sakala'nın Beşiktaş'tan yılda 850 bin Euro kazanacağı öğrenildi.Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetimin sezon sonu Caner Erkin'le yolları ayırması bekleniyor.