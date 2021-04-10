İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kafilesi

Süper Lig'in 34. haftasında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan Josef de Souza ve sakatlığı devam eden Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar dışında eksik bulunmuyor.



Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:



Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre.



