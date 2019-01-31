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İşte Beşiktaş'ın Edmilson Junior teklifinin belgesi

Beşiktaş'ın Al Duhail'in Brezilyalı oyuncusu Edmilson Junior için yaptığı teklifin belgesine ulaşıldı

Kaynak: Sabah
İşte Beşiktaş'ın Edmilson Junior teklifinin belgesi
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31 Ocak 2019 08:36
Beşiktaş, Al Duhail'de forma giyen Edmilson Junior için resmi teklif yaptı ancak olumsuz cevap aldı.

Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi imzasıyla Katar ekibine yollanan yazılı teklife ulaşıldı.

İşte perde arkası: Brezilya asıllı Belçikalı sol açığı 1 buçuk yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, iki taksitte (900 bin Euro+1.8 milyon Euro) ödenmek üzere 2.7 milyon Euro önerdi.

Ayrıca sözleşmeye 4 milyon Euro satın alma opsiyonu da koyuldu. Ancak Al Duhail cephesi Beşiktaş'tan 5 aylık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro talep etti. Taraflar anlaşma sağlayamadığı için Edmilson Junior'un transferi gerçekleşmedi.



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