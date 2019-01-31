İşte Beşiktaş'ın Edmilson Junior teklifinin belgesi

Beşiktaş, Al Duhail'de forma giyen Edmilson Junior için resmi teklif yaptı ancak olumsuz cevap aldı.Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi imzasıyla Katar ekibine yollanan yazılı teklife ulaşıldı.İşte perde arkası: Brezilya asıllı Belçikalı sol açığı 1 buçuk yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, iki taksitte (900 bin Euro+1.8 milyon Euro) ödenmek üzere 2.7 milyon Euro önerdi.Ayrıca sözleşmeye 4 milyon Euro satın alma opsiyonu da koyuldu. Ancak Al Duhail cephesi Beşiktaş'tan 5 aylık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro talep etti. Taraflar anlaşma sağlayamadığı için Edmilson Junior'un transferi gerçekleşmedi.