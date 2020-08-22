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Beşiktaş
İşte Beşiktaş'ın borcu!
İşte Beşiktaş'ın borcu!
Beşiktaş'ın 2020 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısında borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı
,
Fotoğraf;
AA
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22 Ağustos 2020 11:56
DETAYLAR BİRAZDAN...
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