İşte Beşiktaş yönetiminin Weghorst şartı

Beşiktaş, Manchester United'a gitmek isteyen Wout Weghorst'un ayrılmasına iki koşulda izin verecek.
YÖNETİM TAZMİNAT İSTİYOR
Burnley 4-5 milyon euro tazminat ödemeyi kabul ederse ilk koşul gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar veya Kamerunlu golcü düzeyinde bir forvetle anlaşırsa ikinci koşul da tamamlanacak ve Weghorst'un Manchester United'a transferi onaylanacak. Yönetimin aksi halde ayrılığa izin vermeyeceği ileri sürülüyor.
Kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen Wout Weghorst, Manchester United'a transferi birkaç gün içinde tamamlanırsa ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gidecek. Hollandalı golcü Ocak 2022'de 17,5 milyon euro karşılığında Wolfsburg'dan Burnley'e transfer olurken, 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.
BİLET İPTAL
Weghorst'un bugün için İngiltere'ye aldığı uçak biletini iptal ettiği ileri sürüldü. Hollandalı golcünün, Beşiktaş'ın transfere henüz onay vermemesi nedeniyle bileti iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.
ANTRENMANDA YER ALDI
Beşiktaş'ın transfere henüz izin vermemesi nedeniyle İstanbul'dan ayrılamayan Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımın salı günkü antrenmanında yer aldı.
YÖNETİM TAZMİNAT İSTİYOR
Burnley 4-5 milyon euro tazminat ödemeyi kabul ederse ilk koşul gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar veya Kamerunlu golcü düzeyinde bir forvetle anlaşırsa ikinci koşul da tamamlanacak ve Weghorst'un Manchester United'a transferi onaylanacak. Yönetimin aksi halde ayrılığa izin vermeyeceği ileri sürülüyor.
Kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen Wout Weghorst, Manchester United'a transferi birkaç gün içinde tamamlanırsa ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gidecek. Hollandalı golcü Ocak 2022'de 17,5 milyon euro karşılığında Wolfsburg'dan Burnley'e transfer olurken, 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.
BİLET İPTAL
Weghorst'un bugün için İngiltere'ye aldığı uçak biletini iptal ettiği ileri sürüldü. Hollandalı golcünün, Beşiktaş'ın transfere henüz onay vermemesi nedeniyle bileti iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.
ANTRENMANDA YER ALDI
Beşiktaş'ın transfere henüz izin vermemesi nedeniyle İstanbul'dan ayrılamayan Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımın salı günkü antrenmanında yer aldı.
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