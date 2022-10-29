İşte Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ilk planı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynayacakları maçla birlikte siyah-beyazlılardaki ikinci dönemine başlamış olacak.



İLK 3 MAÇTA 9 PUAN İSTİYOR



Antrenmana çıkan ve oyuncuları ile tanışan Şenol Güneş artık yeni bir sayfa açtıklarını oyuncularına hatırlattı. Deneyimli teknik adam, öncelikle ilk 3 maçta maksimum puan almaları gerektiğini söyledi.



BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ



Vodafone Park'ta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş 5 Kasım'da ise Galatasaray ile derbide mücadele edecek. Ardından ise siyah-beyazlılar evinde Antalyaspor ile mücadele ederek Dünya Kupası molasına gidecek.



GÜNEŞ İLE YENİLENECEK



Siyah-beyazlılar, 3 maçta 9 puan alarak moral depolamak istiyor. Beşiktaş verilecek arada ise Şenol Güneş ile birlikte yenilenecek. Kadrodaki oyuncular gözden geçirileceği gibi Güneş'in istemesi halinde gerekli takviyeler yapılacak. Güneş bu dönemde milli takımda olmayan oyuncularla hazırlıklarına devam edecek.





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