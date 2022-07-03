BEŞİKTAŞ 2 MİLYON EURO ÖNERECEK

FASSNACHT'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Christian Fassnacht ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsviçreli futbolcu için Beşiktaş'n yapacağı teklif ortaya çıktı.Siyah-beyazlı yönetim, kariyerinde 8 farklı mevkide oynayan ve joker olarak görülen tecrübeli futbolcu için kulübü Young Boys'a yaptığı 1.5 milyon Euro'luk teklifi, 2 milyon Euro'ya yükseltti. Oyuncusu için 4 milyon Euro isteyen İsviçre temsilcsiyle temaslar devam ediyor.Her iki kanat ve merkez ortada sahada oynayabilen Fassnacht, geçen sezon çeşitli sakatlıklar yaşamış ve toplamda 25 maçı kaçırmıştı. Buna karşın Christian Fassnacht 18 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekti. 30 Haziran 2023 tarihine kadar Young Boys ile kontratı bulunan Fassnacht, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.