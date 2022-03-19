İşte Beşiktaş'ın Talisca'ya vereceği yıllık ücret!
Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Talisca için yapılacak teklif ortaya çıktı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2022 12:42
Beşiktaş
- 13:32 Domenec Torrent buzları eritti
- 13:17 Islam Slimani, Sporting'i sırtlıyor
- 13:11 İşte Marcao'nun peşindeki 3 Avrupa devi
- 12:58 Ferdi Kadıoğlu'nun başarısının sırrı Sera!
- 12:49 Galatasaray sonrası Barça zorda!
- 12:42 İşte Beşiktaş'ın Talisca'ya vereceği yıllık ücret!
- 12:40 Galatasaray'da Avrupa bereketi!
- 12:27 Torrent'ten Gaziantep'e farklı kadro
- 12:21 Burak Yılmaz sürprizi! İki Süper Lig ekibi...
- 12:20 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Beşiktaş Icrypex
- 12:12 Galatasaray'da kritik toplantı! Transfer istedi
- 11:56 Fenerbahçe'de imza sırası ağabeylerde!
- 11:47 Domenec Torrent: "Bu takımda ışığı gördüm"
- 11:20 Fenerbahçe'de Sosa kendini bitirdi!
- 11:16 Galatasaray'ın rekor hedefi: 50 milyon euro!
- 11:07 Ali Koç ayrılığı açıklamıştı, Beşiktaş devreye girdi
- 10:54 Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu
- 10:53 Galatasaray turu kaybetti, Barcelona'yı kazandı
- 10:36 İsmail Kartal'dan Mesut Özil kararı
- 10:34 Çok konuşulan o buluşmanın perde arkası!
- 10:24 Domenec Torrent kararı verildi!
- 10:20 Roman Abromavich için Göztepe iddiası
- 10:19 Aboubakar haber gönderdi! Çebi cevap verdi
- 10:10 Galatasaray'ın yıldızları sevindirdi!
- 10:10 Beşiktaş'ın Cyle Larin planı!
- 10:06 Ersun Yanal: "Altay, Casillas'a benziyor"
- 10:03 Beşiktaş'a yıldız golcüden kötü haber!
- 09:52 Omar Elabdellaoui'den flaş talep! Affını istedi
- 09:36 Spor yazarlarından Trabzonspor yorumları
- 08:05 Beşiktaş - Hatayspor: Muhtemel 11
- 01:01 Enes'in golü Getafe'ye yetmedi
- 00:42 Hakemin başına bardak isabet etti, Gladbach maçı yarıda kaldı
- 00:29 Viviano: "İzlanda'da mı oynuyorum?"
- 00:27 Emre Mor: "2 yıldır kafamı futbola veriyorum"
- 00:00 Stephen Curry, iki hafta yok!
- 23:48 Tahir Kıran: "Bazı nahoş söylemler oldu"
- 23:39 Hikmet Karaman: "Bizim için iyi olmadı"
- 23:17 Atılay Canel: "Hedefimiz Avrupa'ya gitmek"
- 23:10 Trabzonspor, puan rekorunu kıramadı!
- 23:10 Bülent Korkmaz: "Geldiğimden bu yana ilk kez gördüm"
- 22:59 Abdullah Avcı: "Şampiyonluk kutlaması bir hafta ertelendi!"
- 22:52 Siopis: "3 penaltıyla kaybettik"
- 22:46 Kaan Ayhan attı, Sassuolo farklı kazandı!
- 22:46 Denswil: "3 puan için geldik, olmadı"
- 22:45 Bruno Peres, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü
- 22:41 Pohjanpalo: "Türkiye'nin liderini yendik!"
- 22:19 Trabzonspor, 3 penaltıyla Karadeniz derbisinde yıkıldı!
- 22:14 Kayakla atlamada yeni rekor
- 22:03 Bursaspor'dan farklı galibiyet!
- 21:51 Emre Mor'dan tarihi performans!
- 21:39 Cem Bölükbaşı sıralama turlarında 20. oldu
- 21:33 Önder Karaveli'den Kenan Karaman kararı!
- 20:42 3 Bant'ta şampiyon Semih Saygıner
- 20:39 Galatasaray Nef'te ayrılık!
- 20:38 Fenerbahçe, Arkas'a set vermedi
- 20:32 Ümit Milli Takım kadrosu açıklandı!
- 20:20 Beşiktaş'ta sürpriz: 106 gün sonra geri dönüyor!
- 20:13 Stefan Kuntz'tan kadro ve Portekiz açıklaması
- 19:59 Joey Barton'ın, eşine saldırı davası ertelendi
- 19:33 Roger Federer'den Ukraynalı çocuklara yardım
AVRUPA'DAN FUTBOL
Galatasaray sonrası Barça zorda!
Enes'in golü Getafe'ye yetmedi
Hakemin başına bardak isabet etti, Gladbach maçı yarıda kaldı
Kaan Ayhan attı, Sassuolo farklı kazandı!
İngiliz ekipleri, Moussa Diaby'nin peşinde
Stoke City'nin hedefi Daniel Farke
Manchester United'da Rangnick pişmanlığı!
N'Golo Kante'yi tedirgin eden teklif!
Real Madrid'de hedef Tchouameni
Javier Tebas: "Mbappe, PSG'de kalmayacak"
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- En ucuz sigara zamlı fiyat, en pahalı sigara zamlı fiyatları kaç Türk Lirası oldu? (19 Mart Cumartesi)
- 2022 Sigara fiyatları, Sigara güncel fiyat listesi tüm markalar) (19 Mart Cumartesi)
- BABA İZLE SON BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ (19 Mart Cumartesi)
- ELEKTRİK FATURASI GÜNLÜK 8 KİLOVAT HESAPLAMA (19 Mart Cumartesi)
- SON DAKİKA HABERİ - Elektrik faturası nasıl hesaplanır kaç para gelecek? (19 Mart Cumartesi)
- Elektrik faturası 240 kilovat katsayısı kaç oldu, Elektrik faturasında indirim oldu mu? (19 Mart Cumartesi)
- 2022 Elektrik faturası 1 Mart 2022 Salı hesaplama, Elektrik faturam ne kadar gelir? (19 Mart Cumartesi)
- 1 Mart Elektrik faturası hesaplama, 240 kilovatsaat elektrik faturası nasıl hesaplanır? (19 Mart Cumartesi)
- 2022 ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA (19 Mart Cumartesi)
- AGİ ARTIK YOK MU? AGİ NE KADAR OLDU? MAAŞA EKLENEECEK Mİ?) (19 Mart Cumartesi)
- TEŞKİLAT 32. BÖLÜM İZLE (19 Mart Cumartesi)
- YARGI İZLE 18. BÖLÜM (19 Mart Cumartesi)
- FOX TV HD Maske yarışması izle yeni bölüm (19 Mart Cumartesi)
- GÖNÜL DAĞI İZLE YENİ BÖLÜM TEK PARÇA) (19 Mart Cumartesi)
- KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM İZLE (19 Mart Cumartesi)
- ATV Kardeşlerim 37. bölüm izle tek parça kesintisiz (19 Mart Cumartesi)
- Elektrik faturası yeni düzenleme fiyat nasıl hesaplanıyor? (19 Mart Cumartesi)
- 2022 ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMASI (19 Mart Cumartesi)
- YENİ BÖLÜM - FOX TV Maske yarışması izle tek parça (19 Mart Cumartesi)
- Maske Kimsin Sen Geyik kim, Maske yarışmasında Geyik hangi ünlü? (19 Mart Cumartesi)
- MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİM, Maske FOX TV Aslan hangi ünlü? (19 Mart Cumartesi)
- Barbaroslar 16. bölüm izle TRT 1 HD YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz (19 Mart Cumartesi)
- Okullar tatil mi? Kar yağdı okullar tatil oldu mu? (19 Mart Cumartesi)
- KAR TATİLİ VAR MI? (19 Mart Cumartesi)
- İstanbul kar tatili son dakika gelişmesi (19 Mart Cumartesi)
- 2022 TV8 Survivor yeni sezon yarışmacıları kadrosu kimler var? (19 Mart Cumartesi)
- Survivor 2022 yeni bölüm yarışmacıları, TV8 Survivor 2022 yarışmacılar kim (19 Mart Cumartesi)
- TV8 Survivor yeni yarışmacılar 2022, Kimler var Survivor 2022 kadrosu (19 Mart Cumartesi)
- Survivor Sercan kimdir? Survivor yarışmacısı Sercan hakkında gerçek bilgiler (19 Mart Cumartesi)
- Sercan Yıldırım kaç yaşında boyu kaç, Sercan Yıldırım aslen nerelidir? (19 Mart Cumartesi)