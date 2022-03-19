İşte Beşiktaş'ın Talisca'ya vereceği yıllık ücret!

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Talisca için yapılacak teklif ortaya çıktı.

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İşte Beşiktaş'ın Talisca'ya vereceği yıllık ücret!
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19 Mart 2022 12:42
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