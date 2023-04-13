İşte Beşiktaş'ın Redmond'a yaptığı teklif!

Beşiktaş, son haftalarda gösterdiği başarılı performans ve attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Nathan Redmond ile yola devam etmek istiyor.



İngiliz futbolcuyu yazın Premier Lig ekibi Southampton'dan ayrıldıktan sonra 1 yıllığına kadrosuna katan siyah-beyazlılar, gelecek sezon da oyuncuyla yola devam etmeyi planlıyor. Şenol Güneş'in yönetime, Redmond'un takımda tutulması gerektiği yönünde rapor verdiği öğrenildi.



AHMET NUR ÇEBİ MÜJDEYİ VERDİ



Son üç maçta da takımına skor katkısı sağlayan, Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 3 asistle tarihe geçen Redmond'un Beşiktaş'ta kalmak istemesiyle ilgili müjdeyi ise Başkan Ahmet Nur Çebi verdi.



Siyah-beyazlı yönetim, sezon sona ermeden 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalayarak aklının çelinmesini önlemeyi hedefliyor.



BEŞİKTAŞ'IN REDMOND'A YAPACAĞI TEKLİF



Redmond'a Beşiktaş'ın yeni kontrat teklifi 2+1 yıl olacak ve bu sezon kazandığı 1.5 milyon Euro önerilecek ancak bu rakam yıllık gelirinin azalması anlamına geliyor.



Eski kulübüyle yaptığı anlaşma gereği 700 bin Euro da Southampton'dan alan ve yıllık 2.2 milyon Euro ücreti bulunan tecrübeli futbolcunun talebi yine bu rakam olacak.



3 TAKIM REDMOND'UN PEŞİNDE



Bu arada İngiliz kulüpleri Bournemouth, Brentford ve Burnley, deneyimli isimle yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon siyah-beyazlı takım ile 23 maça çıkan sağ kanat oyuncusu 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



