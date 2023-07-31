İşte Beşiktaş'ın Messias için teklifi!

Beşiktaş, Milan forması giyen Junior Messias için 3 milyon euro'luk bir teklif sundu. Transfer için son kararı Brezilyalı yıldız verecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Beşiktaş'ın Messias için teklifi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2023 18:11
Milan'dan Ante Rebic'i transfer eden Beşiktaş, İtalyan ekibinden Junior Messias'ı da istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Messias için Milan'a 3 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Milan'ın, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelerine devam ettiği ve tarafların transferi noktalamak istediği vurgulandı.

Messias'ın başka taliplerinin de olduğu ve son kararı 32 yaşındaki oyuncunun vereceği belirtildi.

JUNIOR MESSIAS KİMDİR?

Milan ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Junior Messias, kariyerinde daha önce; Cruzeiro, Casale, Chieri, Gozzano, Crotone formaları giydi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery