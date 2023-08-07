İşte Beşiktaş'ın Malinovskyi teklifi

kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığıtransferinde pazarlıklar iyice kızıştı.Beşiktaş, Ukraynalı futbolcu içinkiralama ücreti önerirken ayrıcada satın alma opsiyonunu teklifine ekledi. Fransız ekibi ise geçen sezonun devre arasında İtalya'nın Atalanta kulübündenzorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kiralık olarak dahil ettiği deneyimli futbolcuya ödediği parayı geri kazanmanın peşinde.Bu nedenle Kartal'dan 2 milyon euro kiralama ücreti dışında 8 milyon euro da zorunlu satın alma şartı koştu. Beşiktaş cephesi ise oyuncunun kiralık süreci sonrasındaki durumun zorunlu değil opsiyona bağlı olmasını istiyor.Bu arada Torino'nun da kadrosuna katmayı hedeflediği 30 yaşındaki futbolcu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Panathinaikos ile oynayacağı eleme maçının UEFA'ya bildirilen listesinde yer almadı. Bu gelişme Malinovskyi'nin takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.Marsilya formasıyla 23 maça çıkan Malinovskyi, 2 gol ve 1 asistle skora 3 kez katkı sağladı.