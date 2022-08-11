BEŞİKTAŞ KORAY İLE ANLAŞTI

KORAY TRANSFERİ İÇİN ÜST LİMİT NE KADAR?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katabilmek için harekete geçti. Futbolcunun transferi için pazarlıklar devam ediyor.Beşiktaş, Koray Günter'in menajeriyle olumlu görüşmeler yaptı. Futbolcu Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Welinton'u 1.5 milyon euro karşılığında El İttifak'a satacak olan siyah-beyazlılar bu transferden gelecek parayı Koray'ın kadroya katılmasında kullanacak.Yöneticiler, üst limit olarak 1.5 milyon euro bedel belirledi. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Yakın zamanda Koray Günter ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Koray Günter'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibarıyla sona erecek.