BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON LİRALIK BÜTÇE

ÇALIMBAY'DAN KEREM ATAKAN İÇİN ONAY

SÖZLEŞME DURUMU VE DEĞERİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın ayrılması sonrasında kadrosuna Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i katmayı düşünüyor. Siyah-beyazlıların transfer için nasıl bir bütçe ayırdığı belli oldu.21 yaşındaki futbolcu için Sivasspor ile temas kuran Beşiktaş, maliyet konusunda taleplerini sordu ve beklemeye geçti. 21 yaşındaki önlibero için Beşiktaş'ın 10 milyon liralık bütçe ayırdığı öğrenildi. Ayrıca Beşiktaşlı yöneticilerin ek olarak satıştan pay maddesi de önermesi bekleniyor.Kariyerinde Sivasspor'dan önce Göztepe ve Bucaspor formaları da giyen Kerem Atakan, U-21 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Genç oyuncunun, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden dolayı memnun olduğu ve transferinin bir an önce gerçekleşmesini istediği belirtildi. Konuyla ilgili olarak düşüncesini teknik direktör Rıza Çalımbay'la da paylaşan futbolcuya, kulüplerin anlaşması halinde tecrübeli çalıştırıcıdan da izin çıktığı ifade edildi.Merkez orta sahada, 10 numara ve sağ açık mevkilerine oynayabilen futbolcunun Sivasspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyor. 21 yaşında ve 1.76 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro değer biçiliyor.