İşte Beşiktaş'ın Josef'e sunacağı teklif!

Beşiktaş yönetiminin, sözleşmesini uzatmak istediği Josef de Souza'ya sunacağı yeni teklif belli oldu. Siyah beyazlılar sezon sonu anlaşması bitecek olan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini yeniden uzatmaya hazırlanıyor.İki taraf arasında para konusu herhangi bir yer işgal etmiyor. Ancak Josef'in tek istediği önünü daha rahat görebilmek için 3 yıllık anlaşma. Sezon sonunda 33 yaşında olacak Josef en az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme vermeyi düşünüyor.Josef ile Beşiktaş arasında en kısa zamanda yeni bir anlaşma yapılması bekleniyor. Resmi açıklama yapıldığında Josef'in yeni sözleşmesinin şartları netleşecek.