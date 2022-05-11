İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes planı...

Gelecek sezon yine iyi bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes planları ortaya çıktı.



Beşiktaş'ın gündemine sezon başında gelse de Benfica'nın tutucu tavrı sonrasında transferi devre arasına kalan Gedson Fernandes, herkes Galatasaray'la anlaşmasını beklerken Kara Kartal'a imza atmıştı. Kulübün transfer limitinin bulunmaması sebebiyle 23 yaşındaki futbolcuyu Rizespor'a kiralatan Beşiktaş, oyuncuyla da 1 Temmuz itibarıyla 5 yıllık kontrat imzalamıştı.



Rizespor formasıyla 11 maça çıkıp 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Gedson, neredeyse tüm maçlarda da bireysel istatistiklerde hep ön sıralarda yer aldı. Ancak bu duruma rağmen takımının küme düşmesini engelleyemeyen Fernandes, yeni sezonda Beşiktaş orta sahasının kilit ismi olacak.



DURAN TOPLAR GEDSON'DA



Yardımcıları aracılığıyla Fernandes'in form grafiğini yakından takip eden teknik direktör Valerien Ismael, 23 yaşındaki futbolcudan yeni sezonda en iyi şekilde yararlanmanın hesaplarını yapıyor.



Yetenekli oyuncunun hücum organizasyonlarını başarıyla yönetmesi, bire birdeki etkin görüntüsü ve başta duran toplar olmak üzere bitirici vuruşlarına hayran kalan Fransız teknik adamın, yeni sezonda takımı Gedson'un üzerine kurmayı planladığı bildirildi.



Özellikle hücum planını Gedson üzerinden yapacak olan Ismael, frikiklerde de topu Gedson'a verip duran toplardan da skor üretmeyi planladığı kaydedildi.







