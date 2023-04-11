İşte Beşiktaş'ın Galatasaray planı

Spor Toto Süper Lig'de önceki akşam Giresunspor'u 3-1'lik skorla deviren Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ikinci kez 5 maçta 5 galibiyete ulaştı. 15 puanlık periyotta; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u deviren Siyah Beyazlılar, bu sezon ikinci kez 5'te 5'i yakaladı. Valerien Ismael'le yolların ayrılması sonrasında göreve gelen Güneş; Adana Demir, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor karşılaşmalarından da 5 maçlık zaferle ayrılmıştı. İkinci kez benzer bir periyot elde eden Güneş, pazar günkü Trabzonspor mücadelesinden de zaferle ayrılıp bu sezon ilk kez 6 maçlık kazanma serisine ulaşmak istiyor.



DİĞER SONUÇLARA BAKILMAYACAK



Giresunspor karşılaşmasının ardından lider Galatasaray'la olan puan farkını 1 maç fazlasıyla 8'e indiren Kara Kartal'ın hocası, kalan 2'si hükmen 9 müsabakadan da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Şenol Güneş, zirve yarışında geride kalsalar da şanslarını son ana kadar kovalamayı amaçlıyor. Giresun zaferinin ardından Vodafone Park'taki taraftarların, "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla uğurladığı takımın inancı da bitmiş değil... Futbolcular, rakiplerinin sonuçlarına bakmadan kazanmaya devam edip mutlu son için tüm sınırları zorlamayı hedefliyor.



GALATASARAY DERBİSİNE ÖZEL PRİM



Ligde 5 maçta elde edilen 5 galibiyet, Siyah-Beyazlı yönetimi de mest etmiş durumda... İdareciler, zirve yarışında geride olsalar da şampiyonluk için inançlarını korumaya devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş ve son haftalarda performansı iyice artan hücum hattına sonuna kadar güvenen idareciler, kazanma serisinin devam etmesi halinde, 3 hafta sonra Galatasaray'la Vodafone Park'ta oynanacak derbi için büyük bir prim belirlemeyi planlıyor.







