İşte Beşiktaş'ın Felipe'ye yapacağı teklif

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden stoper hattına çevrildi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetimin Atletico Madrid forması giyen Felipe için teklif edeceği rakam belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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İşte Beşiktaş'ın Felipe'ye yapacağı teklif
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20 Aralık 2022 11:52
Ara transfer dönemi için ağırlığı stoper bölgesine veren Beşiktaş'ta bir süre önce listeye Atletico Madrid'li Felipe dahil edilmişti.33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulübün savunmaya yapacağı takviye için liste başı oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YAPACAĞI TEKLİF

İspanyol ekibinde fazla şans bulamamasından dolayı ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı stoper için yapılacak teklifin detayları ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş yönetiminin, Felipe için 400 ile 600 bin euro arasında bir rakam önereceği öğrenildi. Sambacıya teklif edilecek senelik ücretin de 900 bin ile 1 milyon euro arasında olacağı kaydedildi. Siyah beyazlı kulüp, gelecek hafta resmi temaslara başlamayı planlıyor.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Tam 4 sezondur Atletico Madrid forması giyen Brezilyalı oyuncu bu sezon sadece 3 maçta boy gösterebildi. Öte yandan Felipe ile ülkesinden bir takımın daha ilgilendiği ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor.

GÜNCEL DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Felipe'nin piyasa değeri 3 milyon euro civarında.Felipe kariyerinde Porto, Corinthians, Bragantino, Coimbra-MG ve União Mogi gibi takımlarda da top koşturmuştu.Tecrübeli oyuncu 2 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.1.90 boyundaki savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi 2023'ün haziran ayında sona erecek.

YÖNETİM İÇİN KÜÇÜK AYRILMAR VAR

Öte yandan yönetim içinde küçük ayrımlar olduğu kaydedildi.Bazı yöneticilerin oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle transferine soğuk baktıkları belirtildi. Destekleyenlerin ise "Ara dönemde banko oynayan oyuncuları almak imkansız" diyerek savundukları gelen haberler arasında. 

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