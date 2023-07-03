İşte Beşiktaş'ın Coutinho teklifi!

Aston Villa'da şans bulması zora giren Brezilyalı yıldız ile Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar'ın ilgisine ilişkin somut gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.
TEKLİF AÇIKLANDI
İspanya'dan Sport'un haberine göre Beşiktaş, Philippe Coutinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Aston Villa'ya 8 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi yapıldı.
MAAŞININ TAMAMI ÖDENMEYECEK
Beşiktaş'ın yaptığı kiralama teklifinde dikkat çeken bir nokta da oyuncunun maaşının karşılanma şekli oldu. Siyah-Beyazlılar, Coutinho'nun maaşının %40'ını ödemeyi planlıyor. Maaşın geri kalanını Aston Villa'nın karşılayacağı satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması öngörülmekte.
BARCELONA'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAMIŞTI
Philippe Coutinho için kariyerinin son yılları pek de istediği şekilde ilerlemiyor. Ocak 2018'da 135 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, İspanya'da bu bonservis bedelinin yarattığı beklentiyi karşılayamamıştı.
Sonrasında Bayern Münih'te başarılı bir kiralık dönem geçiren Coutinho için Barcelona'ya dönüşte işler yine istediği gibi gitmedi. Ocak 2022'de kiralandığı Aston Villa'da yarım sezonda oldukça başarılı bir görüntü ortaya koyan Coutinho'nun bonservisi, İngiliz ekibi tarafından 20 milyon Euro karşılığında alınmıştı.
BU SEZON DA İYİ GEÇMEDİ
Aston Villa'ya kiralık gittiği yarım sezonda 19 Premier Lig karşılaşmasında 5 gol, 3 asistlik skor katkısı veren ve genel olarak başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz yaz bonservisinin alınması sonrası 2022-23 sezonunu İngiliz ekibinde pek iyi geçirmedi.
Aston Villa ile 9'u ilk 11 olmak üzere toplam 22 maça çıkan Philippe Coutinho, bu karşılaşmalarda sadece 1 gol atarak skora katkı verebildi.
TEKLİF AÇIKLANDI
İspanya'dan Sport'un haberine göre Beşiktaş, Philippe Coutinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Aston Villa'ya 8 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi yapıldı.
MAAŞININ TAMAMI ÖDENMEYECEK
Beşiktaş'ın yaptığı kiralama teklifinde dikkat çeken bir nokta da oyuncunun maaşının karşılanma şekli oldu. Siyah-Beyazlılar, Coutinho'nun maaşının %40'ını ödemeyi planlıyor. Maaşın geri kalanını Aston Villa'nın karşılayacağı satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması öngörülmekte.
BARCELONA'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAMIŞTI
Philippe Coutinho için kariyerinin son yılları pek de istediği şekilde ilerlemiyor. Ocak 2018'da 135 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, İspanya'da bu bonservis bedelinin yarattığı beklentiyi karşılayamamıştı.
Sonrasında Bayern Münih'te başarılı bir kiralık dönem geçiren Coutinho için Barcelona'ya dönüşte işler yine istediği gibi gitmedi. Ocak 2022'de kiralandığı Aston Villa'da yarım sezonda oldukça başarılı bir görüntü ortaya koyan Coutinho'nun bonservisi, İngiliz ekibi tarafından 20 milyon Euro karşılığında alınmıştı.
BU SEZON DA İYİ GEÇMEDİ
Aston Villa'ya kiralık gittiği yarım sezonda 19 Premier Lig karşılaşmasında 5 gol, 3 asistlik skor katkısı veren ve genel olarak başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz yaz bonservisinin alınması sonrası 2022-23 sezonunu İngiliz ekibinde pek iyi geçirmedi.
Aston Villa ile 9'u ilk 11 olmak üzere toplam 22 maça çıkan Philippe Coutinho, bu karşılaşmalarda sadece 1 gol atarak skora katkı verebildi.