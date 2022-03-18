İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi!

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ve kulübü Everton ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Cenk Tosun'a yaptığı teklif ortaya çıktı.

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İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi!
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18 Mart 2022 11:55
Beşiktaş'ın transfer listesinde olan ve bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'a yıllık 1 milyon Euro maaş teklif ettiği ortaya çıktı. Cenk Tosun'un ise bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

KAZANCI İLE GÖRÜŞTÜ

Sezon sonunda Everton ile sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun hafta başında İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray- Beşiktaş derbisini izlemişti. Milli futbolcunun önceki gün de Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüştüğü ortaya çıktı.

Kazancı'nın Cenk Tosun'a yıllık 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ancak yıldız futbolcunun olumsuz yanıt verdiği belirlendi.

İki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek görüşmelere devam edeceği öğrenildi.

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