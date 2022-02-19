İşte Beşiktaş'ın Batshuayi için yaptığı teklif!

Beşiktaş Yönetimi İngiliz devi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi için flaş bir karar aldı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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İşte Beşiktaş'ın Batshuayi için yaptığı teklif!
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19 Şubat 2022 14:05
Beşiktaş, Michy Batshuayi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın gelecek sezonda da kadroda düşündüğü Belçikalı forvet için Chelsea'den iyi haber geldi...

İngiliz kulübü Belçikalı oyuncunun bonservisi konusunda siyah beyazlı kulübe her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi. Beşiktaş'tan öncelikle kendileriyle bir yıllık sözleşmesi devam eden Belçikalı oyuncuyu ikna etmelerini istedi.

Hali hazırda 3.1 milyon euro kazanan Batshuayi'ye Beşiktaş yönetimi 2 milyon euro teklif edecek, ayrıca 3 yıllık anlaşma sunulacak.

Eğer Belçikalı oyuncu bu rakamı kabul ederse, Chelsea ile temas kurulacak. İngiliz kulübüne 5 milyon euro'yu geçmeyecek şekilde bir transfer teklifi verilecek. Beşiktaş'ın amacı 3 yllık süreç içinde Batshuayi operasyonunu 12 milyon euro civarında bir rakam bitirmek.

AL, PARLAT, SAT!

Beşiktaş, Batsman'ın bonservisini almayı başarırsa; ikinci yılının sonunda Körfez ülkelerinden bir takıma 7-8 milyon euro civarında bir rakama bonservisiyle beraber satılması planlar içinde yer alıyor.

Michy Batshuayi'nin daha önce İstanbul'da mutlu olduğunu söylemesi ve Beşiktaş'ta devam etmek istemesi avantaj olarak öne çıkmıştı.

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