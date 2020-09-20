İşte Belhanda'yı isteyen 4 takım

Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki belirsizliği devam ediyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
İşte Belhanda'yı isteyen 4 takım
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20 Eylül 2020 12:48
Galatasaray'da Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini korurken 4 takımın Faslı oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Fransa'dan Nice, Körfez kulüplerinden Al-Hilal, Al-Nasr ve Al-Duhail'in Younes Belhanda ile yakından ilgilendiği, görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi.

Kaynak arayan sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun bu kulüplerden birisiyle el sıkışmasını bekliyor.


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