Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Sakaryaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, forvet mevkisinde oynayan Batuhan Karadeniz (27) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Murat Sancak, Batuhan Karadeniz'in 20 gol atma sözü verdiğini belirterek, transferin hayırlı olmasını temenni etti.
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, forvet mevkisinde oynayan Batuhan Karadeniz (27) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Murat Sancak, Batuhan Karadeniz'in 20 gol atma sözü verdiğini belirterek, transferin hayırlı olmasını temenni etti.
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