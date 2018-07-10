  •  
    G.Saray, 23'lük kalecinin TRANSFERİNİ bitirdi!..
  •  
    Ryan Babel'in geleceği! "1 cevapsız arama..."
  •  
    Fenerbahçe'nin forvet transferindeki B planı!
  •  
    Beşiktaş'ta flaş kararlar; "Takım bulup gönderin"
  •  
    İşte Terim gençleştirme PLANINDAKİ 6 aday!..

İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı!

Adana Demirspor, geçen sezon Sakaryaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2018 17:04
 Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Sakaryaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, forvet mevkisinde oynayan Batuhan Karadeniz (27) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Murat Sancak, Batuhan Karadeniz'in 20 gol atma sözü verdiğini belirterek, transferin hayırlı olmasını temenni etti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için