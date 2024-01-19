İşte basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise heyecan 21. hafta ile devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte basketbolda haftanın programı
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19 Ocak 2024 13:10
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç ligde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Cumartesi

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Ekmas (Muradiye)

15.30 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (Enka)

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet (Tofaş)

21 Ocak Pazar:

13.00 Darüşşafaka Lassa-Bursaspor İnfo Yatırım (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Anadolu Efes-Çağdaş Bodrumspor (Sinan Erdem)

18.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

20.30 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker)

22 Ocak Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Reeder Samsunspor (Pamukkale Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Cumartesi:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Ankara)

15.00 OGM Ormanspor-İlkem Yapı Tarsusspor (M.Sait Zarifoğlu)

15.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18.00 ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

21 Ocak Pazar:

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Bursa Uludağ Basketbol (Ahmet Cömert)

22 Ocak Pazartesi:

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Cuma:

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)

Cumartesi:

13.00 Pizza Lazza Haremspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Şehit Mustafa Özel)

14.45 Gaziantep Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Karataş Şahinbey)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Edip Buran)

18.15 Semt77 Yalovaspor-OGM Ormanspor (90. Yıl)

21 Ocak Pazar:

14.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Kapaklıspor (TOBB ETÜ)

15.45 Çayırova Belediyesi-Finalspor (Çayırova)

18.00 Konyaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

22 Ocak Pazartesi:

18.00 Sigortam.net-Esenler Erokspor (BJK Emlakjet)

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