İşte Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı...

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasının müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşma programı şöyle:
6 Mayıs Cuma:
17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
19.30 Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)
19.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
19.30 Aliağa Petkim-Beşiktaş Icrypex (ENKA)
7 Mayıs Cumartesi:
15.30 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)
19.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)
19.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
19.00 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşma programı şöyle:
6 Mayıs Cuma:
17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
19.30 Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)
19.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
19.30 Aliağa Petkim-Beşiktaş Icrypex (ENKA)
7 Mayıs Cumartesi:
15.30 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)
19.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)
19.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
19.00 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ