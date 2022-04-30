İşte Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı...

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasının müsabaka programı belli oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşma programı şöyle:



6 Mayıs Cuma:



17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



19.30 Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)



19.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)



19.30 Aliağa Petkim-Beşiktaş Icrypex (ENKA)



7 Mayıs Cumartesi:



15.30 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)



19.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)



19.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



19.00 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)





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