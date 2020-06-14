İşte Başakşehir'in fikstürü

ilk 27 haftada 56 puan toplayan ve zirve yarışı veren Başakşehir'in önünde 7 maçı daha bulunuyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Başakşehir'in kalan maçları burada...

14 Haziran 2020 16:36
İşte Başakşehir'in fikstürü
Süper Lig'de 27. hafta itibariyle 56 puan toplayan Başakşehir, 1. sırada yer alıyor. Önünde 7 mücadelesi olan Başakşehir, şampiyonluk hedefliyor.
Başakşehir kalan maçları

Ankaragücü (D)
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)



Başakşehir evinde yenilmiyor

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, elde ettiği galibiyetle Aytemiz Alanyaspor karşısındaki kötü gidişine de son verdi.

Rakibiyle oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu süreçte 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, bu kez Alanyaspor'a puan şansı tanımadı.

Evindeki yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla alan turuncu-lacivertliler, sonrasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.



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