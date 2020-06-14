İşte Başakşehir'in fikstürü

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Süper Lig'de 27. hafta itibariyle 56 puan toplayan Başakşehir, 1. sırada yer alıyor. Önünde 7 mücadelesi olan Başakşehir, şampiyonluk hedefliyor.Ankaragücü (D)GalatasarayAntalyaspor (D)DenizlisporKonyaspor (D)KayserisporKasımpaşa (D)Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, elde ettiği galibiyetle Aytemiz Alanyaspor karşısındaki kötü gidişine de son verdi.Rakibiyle oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu süreçte 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, bu kez Alanyaspor'a puan şansı tanımadı.Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla alan turuncu-lacivertliler, sonrasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.