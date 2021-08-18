İşte Barcelona'nın Emre Demir teklifi!

Barcelona, Emre Demir için Kayserispor'a 3.5 milyon euro ve 1 sezon daha Kayserispor'da devam etmesi teklifini yapacak.

, Fotoğraf; AA
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İşte Barcelona'nın Emre Demir teklifi!
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18 Ağustos 2021 11:52
Barcelona'nın gözü şimdi de Emre Demir'de...

Daha 18 yaşını bile doldurmayan ve yıllardır dev kulüplerle adı anılan genç orta saha oyuncusunun adı bir süredir Barcelona ile ciddi şekilde anılıyordu. Katalan devi, Kayserispor'a resmi teklifini bu hafta iletecek.

Sarı Kırmızılılar'ın 5 milyon Euro istediği Emre için tarafların 3.5 milyon Euro gibi bir rakama el sıkışması bekleniyor.

Emre'nin transferinin resmiyet kazanmasının ardından bir sezon daha Kayserispor'da oynamaya devam edeceği, gelecek sezon ise Barcelona'nın yolunu tutacağı belirtildi. 

 

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