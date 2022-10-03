İşte Balotelli'nin İsviçre'deki ilk golü

Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli, yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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İşte Balotelli'nin İsviçre'deki ilk golü
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03 Ekim 2022 14:30
Mario Balotelli, takımı Sion'un Winterthur'a 3-1 yenildiği maçta penaltı noktasından ilk golünü kaydetti.

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