İşte Avustralya Açık'ta Türkiye'yi temsil edecek isimler

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası ana tablo kuraları çekildi.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon Türkiye'yi milli tenisçiler Ayşegül Mert ve Togan Tokaç temsil edecek.



Milli sporcuların ilk grand slam deneyimlerini Avustralya'da yaşayacaklarının vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:



"Ayşegül Mert, Japon oyuncu Sara Saito ile eşleşirken Togan Tokaç ise Çek Hynek Barton ile eşleşti. Dünya gençler klasmanında 57. basamakta bulunan Ayşegül Mert gençler dünya 54 numarası rakibi Sara Saito karşısında 22 Ocak Cumartesi TSİ 03.00'te başlayacak 12. korttaki programda ikinci maçta karşılaşacak. Gençler klasmanının 63. basamağında bulunan Togan Tokaç'ın Hynek Barton ile ilk tur karşılaşmasının zamanı ise yarın belli olacak."





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