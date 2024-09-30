İşte Atletico'yu bekleyen ceza!

İspanya'da olaylı geçen Atletico Madrid - Real Madrid derbisinin ardından ev sahibi Atletico'yu bekleyen ceza ortaya çıktı.



Marca'da yer alan habere göre, Atletico'nun derbide yaşanan olaylar nedeniyle 2-3 maç tribün kapatma cezası alabileceği belirtildi.



NELER YAŞANDI?



Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki derbiye yaşanan tribün olayları damga vurdu.



Atletico Madrid taraftarları, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'e madde attı ve Belçikalı kaleci aleyhine tezahüratlarda bulundu.



69. dakikada yaşanan bu olayın ardından stadyumda ikinci kez anons yapıldı ve hakem Mateo Busquets Ferrer, iki takımın teknik direktörleri Diego Simeone ve Carlo Ancelotti ile konuştu. Oyunu durduran hakem Ferrer, oyuncuları soyunma odasına çağırdı.



Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, taraftarları yatıştırmak için tribünlere gitti.



Atletico Madrid - Real Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.



