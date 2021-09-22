İşte Atletico Madrid'in Getafe'yi 2-1 yendiği maçın özeti

İspanya Ligi'nde Atletico Madrid, Getafe deplasmanında geriye düşmesine rağmen, Luis Suarez'in golleriyle galibiyete ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İşte Atletico Madrid'in Getafe'yi 2-1 yendiği maçın özeti
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22 Eylül 2021 12:17
İspanya Ligi'nde Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Atletico Madrid'i ağırladı.

Atletico Madrid, Getafe deplasmanında 1-0 geriye düştü ama maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Enes Ünal maçın 65. dakikasında oyuna dahil oldu. Luis Suarez ise 78 ve 90+1'deki golleriyle maça damga vurdu.

 

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