İspanya Ligi'nde Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Atletico Madrid'i ağırladı.
Atletico Madrid, Getafe deplasmanında 1-0 geriye düştü ama maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Enes Ünal maçın 65. dakikasında oyuna dahil oldu. Luis Suarez ise 78 ve 90+1'deki golleriyle maça damga vurdu.
Atletico Madrid, Getafe deplasmanında 1-0 geriye düştü ama maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Enes Ünal maçın 65. dakikasında oyuna dahil oldu. Luis Suarez ise 78 ve 90+1'deki golleriyle maça damga vurdu.