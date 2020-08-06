İşte Arda'nın Galatasaray'dan alacağı maaş

G.Saray'ın altyapısından yetişen, 2011 yılında Atletico Madrid'e 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Arda Turan, 9 yıl sonra yuvasına geri döndü.Sarı kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 22 Temmuz tarihinde başkan Mustafa Cengiz ve yönetimle yaptığı toplantıda takıma katılmasını istediği Arda Turan konusu dün mutlu sonla tamamlandı.Ocak ayında başkan Mustafa Cengiz'in olumsuz görüşü ve bu transfere onay vermemesi ile Florya'nın kapısından dönen Arda Turan 'Yuvam' dediği sarı kırmızılılarla el sıkıştıHemen Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu, yönetimle para konuşmadan kendisine uzatılan sözleşmeye imza attı.Önüne sezon sonu opsiyonlu 1+1 yıllık boş mukavele konan ve maç başı 150 bin TL'ye yakın ücret ödeneceği öğrenilen Arda'nın para konuşmadığı kaydedildi.Galatasaray'a geri dönen ve resmi imayı atan Arda Turan, ilk açıklamalarını yaptı. Arda Turan'ın sözleri Galatasaray resmi sitesinden taraftarlarla paylaşıldı.Arda Turan geri dönmesi sonrası; "" dedi.33 yaşındaki Arda açıklamalarının devamında; "" dedi.Arda Turan açıklamasında; "" dedi.Fatih Terim'e teşekkür eden Arda; "" dedi.