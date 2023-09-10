İşte Arda Güler'in geri döneceği maç

Real Madrid'e transferinin ardından sakatlanan ve tek bir dakika bile oynayamayan Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.



İspanyol basınından Mundo Deportivo, sakatlığı sonrası ameliyat olan 18 yaşındaki futbolcunun 27 Eylül'de La Liga'daki Las Palmas maçıyla sahalara geri dönebileceğini öne sürdü.



Arda Güler'in ameliyatının ardından en az iki ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği ancak genç futbolcunun kulüp doktorlarının gözetiminde hızlı bir iyileşme süreci yaşadığı ifade edildi.



