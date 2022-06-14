İşte Andrea Pirlo'nun istediği Fenerbahçeli!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi ünlü İtalyan teknik direktörtakımın başına getirerek yeni sezonun ilk bombasını patlatan Fatih Karagümrük'te gözler şimdi ise transfere çevrilmiş durumda.Pirlo ile yapılan görüşmelerde güçlü bir kadro kurulacağının sözünü veren Fatih Karagümrük yönetiminin, İtalyan hocaya daha önce kendilerine menajeri aracılığıyla önerilenismini sunduğu öğrenildi.36 yaşındaki Sosa'nın transferini bunun üzerine Pirlo'nun da değerlendirmeye aldığı belirtiliyor. 36 yaşındakideneyimli futbolcuya hem tecrübesi hem de kalitesi sebebiylegelen haberler arasında.da Karagümrük'ün yanı sıra Süper Lig'den bazı kulüplerle temas halinde olduğu biliniyor. Orta sahada forma giyenbu bölgeye tecrübeli bir oyuncu katmak isteyen Karagümrük'te Jose Sosa ile ilgili ilerleyen günlerde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.Jose Sosa geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı. Sosa bu maçlarda gol atamadı. Yıldız oyuncu 2 kez asist yaptı.