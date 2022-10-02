İşte Ampute Dünya Kupası'nda sonuçlar

İstanbul'da 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 6 grupta heyecan devam etti. İşte maçlarda alınan sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Ampute Dünya Kupası'nda sonuçlar
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01 Ekim 2022 23:55
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan 6 grupta oynanan karşılaşmalarla sürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam eden turnuvanın ikinci gününde 11 maç oynandı.

Şampiyonada bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Japonya-Almanya: 3-0

Meksika-Kolombiya: 1-1

Polonya-Özbekistan: 1-3

Haiti-Liberya: 4-1

İngiltere-ABD: 0-1

İspanya-Tanzanya: 0-2

Arjantin-Endonezya: 3-0

İtalya-Irak: 2-0

Angola-Uruguay: 4-0

İrlanda-Fas: 0-6

Brezilya-İran: 0-1

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