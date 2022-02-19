Ýþte Alperen Þengün'ün All-Star Yükselen Yýldýzlar performansý

🇹🇷Ýþte Alperen Þengün'ün #NBAAllStar Yükselen Yýldýzlar maçý performansý



✨7 Sayý

✨4 Ribaund

✨1 Asist

✨2 Blokpic.twitter.com/AfYw6Y6AcI



— Sporxtv (@sporxtv) February 19, 2022

NBA All-Star hafta sonu milli pivotumuz Alperen Þengün'ün de yer aldýðý Yükselen Yýldýzlar maçlarýyla baþladý.Bu sene formatý deðiþen Yükselen Yýldýzlar maçlarýnda 4 efsane basketbol adamýnýn koçluðunu yaptýðý takýmlar þampiyonluk için mini turnuvada mücadele etti. Alperen Þengün'ün de oynadýðý ve Rick Barry'nin koçluðunu yaptýðý Team Barry, turnuvanýn þampiyonu oldu.Yarý finaldeki maçlarda 50 sayý, finaldeki maçta ise 25 sayý hedef alýnarak süresiz mücadeleler oynandý.Ýlk maçta Isiah Thomas'ýn koçluðunu yaptýðý Team Thomas, James Worthy'nin koçluðunu yaptýðý Team Worthy'i 50-49 maðlup etti.Alperen Þengün'ün formasýný giydiði ve Rick Barry'nin koçluðunu yaptýðý Team Barry, yarý finalde Gary Payton'ýn koçluðunu yaptýðý Team Payton ile karþýlaþtý. Team Barry, Team Payton'ý 50-48 maðlup ederek fianlde Team Thomas'ýn rakibi oldu.Finalde ise Team Barry, Team Isiah'ý 25-20 maðlup ederek þampyon oldu.Alperen Þengün, NBA All-Star Yükselen Yýldýzlar maçlawrýnda toplam 7 sayý, 4 asist, 1 ribaunt ve 2 blokla oynadý.