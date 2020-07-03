İşte Ali Koç'un transferdeki şifreleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki akşam katıldığı bir televizyon programında gelecek sezonun yapılanmasına dair ipuçları verirken kendisinin telaffuz etmediği isimlere Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir ulaştı. İşte Ali Koç'un sözlerinin şifreleri...Başkan, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsederken tecrübeli oyuncunun gelecek sezondan itibaren futbol aklı olarak kulüpte görev yapacağını ifade etti. Belözoğlu'nun kulüpte sportif direktör değil "futbol direktörü" sıfatıyla görev alacağı kaydedildi.Fenerbahçe, gelecek sezonki teknik direktörünü ligin son maçının bitmesinin ardından açıklayacak. Koç'un belirtmekten kaçındığı teknik adamın Türk olduğu öğrenildi. Kulüp kaynakları isim belirtmese de yeni teknik direktörün Erol Bulut olacağı gelen bilgiler arasında. Ligin bitimiyle bu futbolcular arka arkaya açıklanacak.Açıklanacak futbolcular arasında Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş kesin olarak yer alıyor. Adı hiç medyada yer almamış sürpriz yerli isimler de kadroya dahil olacak.Fenerbahçe'nin yabancı transfer stratejisinde de Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu önemli bir kriter olacak. Bu noktada geçtiğimiz yıllarda Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, Kayserispor'da oynayan Mensah gibi isimler ön plana çıkacak. Sarılacivertliler, kulübü bonservis olarak zorlamayacak başka yabancılarla da görüşüyor.Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriqi dışında iyi teklif alma potansiyeli olan her oyuncunun satışına sıcak bakıyor. İyi teklif getiren futbolculara kolaylık sağlanacak. Sarılacivertlilerin, bonservis geliri elde etme zorunluluğu bulunduğu için eldeki bazı isimlerden vazgeçmekten başka seçeneği yok.