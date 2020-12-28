İşte Ali Koç'un Samandıra'daki konuşması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti nedeniyle takımı tebrik etti ve ekledi: "İyi bir ekip olduğunuzu Başakşehir karşısında gösterdiniz. Aynı performansı sürdürüp mayısta mutlu sona ulaşalım"

Haber; Sabah
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İşte Ali Koç'un Samandıra'daki konuşması
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28 Aralık 2020 09:42
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, dün sarı-lacivertli takımla bir araya geldi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Ali Koç, oyuncuları 4-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti.

Oyunculara yönelik kısa bir konuşma yapan Başkan Koç'un şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

ARKAMIZDA ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA VAR

"Başakşehir her ne kadar bu sezon istediği sonuçları alamasa da geçen sezonu şampiyon tamamlamış, güçlü bir takım. Böyle bir rakip karşısında elde ettiğiniz sonuç kadar, mücadele ruhunu sahaya yansıtmanız da önemliydi. Biz iyi bir takımız. Arkamızda çok büyük bir camia var. Motivasyon kaybı yaşamadan aynı şekilde yolumuza devam edip, mayısta mutlu sona ulaşalım."



SAKATLARDAN KADEMELİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe'de 3 futbolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından oyunculara yapılan testlere bugün de devam edilecek. Takımda olası bulaş zincirini kırmak için de önlemler alınıyor. Bu nedenle sakatlıkları sona erip takıma dönüş aşamasında olan futbolcular, kademeli olarak idmanlara başlayacaklar. 

 


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