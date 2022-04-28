Vitor Pereira'nın yerine göreve getirilen İsmail Kartal müthiş performansıyla Süper Lig'e damgasını vuruyor... Fenerbahçe ile çıktığı 14 lig maçında 10 galibiyet elde eden ve 2,36'lık galibiyet yüzdesi elde eden tecrübeli hoca buna rağmen yeni sezonda çok büyük ihtimalle Sarı- Lacivertli takımın başında olmayacak.



SÜREKLİ KONUŞULUYOR



Yeni sezonda takımı yabancı bir isme emanet etme kararı alan Başkan Ali Koç son olarak Jorge Jesus'la temasa geçti ve büyük oranda anlaşma sağladı. Yaşanan bu gelişme sonrası, "İsmail Kartal ne olacak?" sorusu gündeme gelmiş durumda. Basın toplantılarında sık sık "Artık yardımcılık yapmam. Ben teknik direktörüm" ifadesini kullanan Kartal'ın sportif direktörlük görevine getirilmesi bir süredir konuşuluyordu. Ancak Başkan Ali Koç'un yeni gelecek olan teknik direktör üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını düşündüğü için bu formülün rafa kaldırıldığı belirlendi.



ALİ KOÇ AKTİF ROL İSTİYOR



Başkan Koç'un İsmail Kartal'ın yeni sezonda mutlaka kulüp içinde aktif bir görevde olmasını istediği ve son olarak Sportif A.Ş. fikrinin masaya geldiği öğrenildi. Önümüzdeki hafta 4 veya 5 Mayıs tarihinde tecrübeli hoca ile bir araya gelecek olan Ali Koç'un Sportif A.Ş.'de yöneticilik teklifini resmen ileteceği öğrenildi. Kariyerine teknik direktör olarak devam etmek isteyen İsmail Kartal'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.







