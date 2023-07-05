İşte Ali Koç'un Arda Güler'in kararına tepkisi

Barcelona'ya yakın olan genç yıldızı Real Madrid ikna etti. Arda ayrılma kararını Ali Koç'a iletti. Kanarya'nın patronu "Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş" diyerek kararı kabullendi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte Ali Koç'un Arda Güler'in kararına tepkisi
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05 Temmuz 2023 10:00
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 10:05
Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olan Arda Güler'in geleceği netleşti. Genç yıldızın salı günü, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ve tarihi transferin detayları belli oldu.

18 yaşındaki genç yıldız, Koç'a ayrılma isteğini bildirdi. Barcelona'ya yakın olan ve Fenerbahçe'de 1 yıl daha oynadıktan sonra gitmesi beklenen Arda'nın, Real Madrid'in kendisi ve ailesini ikna etmesinin ardından kalmamaya karar verdiği öğrenildi.

"DEMEK Kİ İMZALAR GÖNÜLLERE ATILMIYORMUŞ"

Sözcü'de yer alan habere göre; Koç'un; Arda, ailesi ve temsilcileri geri adım atmayınca sinirlendiği; "Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş" diyerek kararı kabullendiği belirtiliyor. 

ARDA GÜLER'İN 2022'DEKİ SÖZLERİ

Fenerbahçe Kulübü, Mart 2022'de genç futbolcularıyla yeni sözleşme imzalamış ve toplu bir imza töreni gerçekleştirmişti.

O törende konuşan Arda Güler, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başta üzerimde emeği olan aileme çok teşekkür ederim. Tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Burada sizlerle beraber olmak benim için büyük bir onur ve gurur. İnşallah hepimiz Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederiz. İyi başarılar sağlarız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Muhammed ağabeyin dediği gibi sözleşme bizim için biraz prosedür. Biz zaten Fenerbahçeliyiz, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oynadık, oynamaya da devam edeceğiz. İnşallah bu kulübe çok katkımız olacak. İyi ki Fenerbahçe. Alex benim çocukluk idolüm. İnşallah onun gibi iyi bir oyuncu olabilirim. İnşallah onun kadar buraya hizmet edebilirim."

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