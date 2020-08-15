İşte Alanyaspor'un Fenerbahçe'den Bakasetas talebi

Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Bakasetas'ı Fenerbahçe'ye istiyor. Bulut'un 10 numarayı vermeyi planladığı başarılı oyuncu için Kanarya, Alanyaspor'a Jailson'u önerdi. Ancak Akdeniz ekibi ekstra 2.5 milyon Euro para isteyince transfer zora girdi

Haber; Sabah
İşte Alanyaspor'un Fenerbahçe'den Bakasetas talebi
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15 Ağustos 2020 11:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 10 numara mevkiine düşündüğü Bakasetas'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan yıldız futbolcunun transferi için Akdeniz ekibine takas yoluyla Jailson önerildi. Ancak Alanyaspor bunu kabul etmedi ve 2.5 milyon Euro da para talep etti. Bu teklife karşılık Fenerbahçe'nin para yerine başka futbolcuları da teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

İTALYANLAR DA PEŞİNDE

Bakasetas, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da teknik direktörlüğü yapan Erol Bulut ile zirve yaptı.

34 lig maçının tamamında forma giyen Yunan orta saha, 10 gol, 5 asistlik lig performansıyla sezona damga vurdu. AEK'dan 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bakasetas, İtalyan kulüplerinin radarına da girdi.



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