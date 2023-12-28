İşte Alanyaspor'da kulübeyi unutan isimler!

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 42 futbolcu istikrarlı performanslarıyla ön plana çıktı. Ligde mücadele eden 20 takımda toplamda 524 futbolcu forma giydi. Bu oyunculardan 42'si ilk yarıdaki 17 maçın tamamında oynadı.



İlk yarıda Kasımpaşa'dan 6, Sivasspor'dan 5, Galatasaray ve Konyaspor'dan dörder, Fenerbahçe, Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'dan üçer, Antalyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, İstanbulspor ile Pendikspor'dan ikişer, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü ve Samsunspor'dan birer futbolcu tüm maçlarda süre buldular.



Beşiktaş, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de ise hiçbir oyuncu 17 maçlık performans sergileyemedi.



HİÇ MAÇ KAÇIRMADILAR



Corendon Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca, Joao Novais ve Carlos Eduardo, turuncu yeşilli takımın 17 maçlık bölümde tüm maçlarında sahaya çıkan isimleri oldular. Efecan Karaca bu süreçte 1403 dakika süre alırken, Novais 1365 dakika, Eduardo da 1054 dakika sahada kaldılar. Öte yandan, bu 3 isimden kaptan Efecan Karaca, 17 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı. Novais ve Eduardo ise ilk 11'de çıktıkları maçlar haricinde sahaya sonradan dahil oldular. [Yeni Alanya]





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