İşte Alan'ın geleceği tarih ve alacağı para!

TERİM KAMPA GİTMESİNE KIZDI

Takımı Guangzhou Evergrande'den alacaklarını talep eden ve anlaşma sağlayamadığı için de kampa katılmaya karar veren Alan'ın bu kararı Fatih Terim'in planlarını bozdu.













Deneyimli teknik adamın kampta hazır olmasını istediği oyuncunun gecikmesi nedeniyle planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Terim'in Alan'ın katılmasından sonra oyuncuya yoğun bi program hazırlatacağı ve yavaş yavaş takıma adapte edeceği de kaydedildi.

Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 20 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.Hücum hattına iki takviye planlayan sarı-kırmızılı kulübün listesindeki ilk isim Alan Carvalho. Brezilyalı golcünün sözleşmesi hazırlandı, taraflar arasında son detaylar konuşuluyor. Çin'deki bürokratik sebeplerden transferin geciktiği ancak anlaşmanın bozulmayacağı bildirildi.Guangzhou Evergrande bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan'ın 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulacağı için Galatasaray'a transferine izin verdi.Brezilyalı forvetin ise imza parasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpten yılda 4 milyon Euro alacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu haftaya İstanbul'a gelecek.