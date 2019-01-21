İşte Alan'ın Galatasaray ile sözleşmesi! Dubai yolculuğu...

Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar Alan'ı getirmek için Dubai'ye gitti. Çin ekibi ile hazırlık kampında olan futbolcuyu getirmek ve son detayları da halledip İstanbul'a gelmeyi planlıyorlarGarry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 18 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, Marcao için Chaves'e 4 milyon Euro ödedi. Ara transferde 14 milyon Euro bütçesi olan saÇinlilerin, pazarlıklarını sürdürse deBrezilyalı golcü ile sarı-kırmızılılar. Alan'ın imza parasıyla birlikte Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.Transferde Alan Carvalho'nun tutumu da etkili oldu. Brezilyalı futbolcu hem kulüp yönetimi hem de teknik direktörü Fabio Cannavaro ile görüşerek, "Galatasaray'a gitmek istiyorum, transferime izin verin" sözlerini kullandıGalatasaray formasını giymek için sabırsızlanan Alan'ın Taffarel ile yaptığı görüşmede, "Galatasaray ile anlaşmaya vardım ve Türkiye'de o havayı solmak için sabırsızlanıyorum, kulübümden yana bazı pürüzler var, çözülmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.