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İşte Alan'ın Galatasaray ile sözleşmesi

14 milyon Euro'luk transfer bütçesi olan Galatasaray, Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılılar Alan'ın sözleşmesini bile hazırladı.

Kaynak: Sabah
İşte Alan'ın Galatasaray ile sözleşmesi
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21 Ocak 2019 08:34
Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 18 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, Marcao için Chaves'e 4 milyon Euro ödedi. Ara transferde 14 milyon Euro bütçesi olan sarı-kırmızılılar, Guangzhou Evergrande ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan Carvalho için 3 milyon Euro bonservis teklif etti ve Çinliler'i iki hafta sonunda ikna etti.

Çinlilerin, pazarlıklarını sürdürse de 6 milyon Euro yıllık ücreti nedeniyle Alan'ı Galatasaray'a bırakmaya razı oldu

Brezilyalı golcü ile sarı-kırmızılılar 3.5 yılık prensip anlaşmasına vardı, sözleşmesi bile hazırlandı. Alan'ın imza parasıyla birlikte Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

"BIRAKIN BENİ"

Transferde Alan Carvalho'nun tutumu da etkili oldu. Brezilyalı futbolcu hem kulüp yönetimi hem de teknik direktörü Fabio Cannavaro ile görüşerek, "Galatasaray'a gitmek istiyorum, transferime izin verin" sözlerini kullandı



ALAN, TAFFAREL İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray'a gelmek için gün sayan Alan'ın Brezilyalı efsane Taffarel ile de görüşerek Çin kulübünden haber beklediğini iletti. Galatasaray formasını giymek için sabırsızlanan Alan'ın Taffarel ile yaptığı görüşmede, "Galatasaray ile anlaşmaya vardım ve Türkiye'de o havayı solmak için sabırsızlanıyorum, kulübümden yana bazı pürüzler var, çözülmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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