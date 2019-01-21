İşte Alan'ın Galatasaray ile sözleşmesi

Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 18 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, Marcao için Chaves'e 4 milyon Euro ödedi. Ara transferde 14 milyon Euro bütçesi olan saÇinlilerin, pazarlıklarını sürdürse deBrezilyalı golcü ile sarı-kırmızılılar. Alan'ın imza parasıyla birlikte Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.Transferde Alan Carvalho'nun tutumu da etkili oldu. Brezilyalı futbolcu hem kulüp yönetimi hem de teknik direktörü Fabio Cannavaro ile görüşerek, "Galatasaray'a gitmek istiyorum, transferime izin verin" sözlerini kullandıGalatasaray'a gelmek için gün sayan Alan'ın Brezilyalı efsane Taffarel ile de görüşerek Çin kulübünden haber beklediğini iletti. Galatasaray formasını giymek için sabırsızlanan Alan'ın Taffarel ile yaptığı görüşmede, "Galatasaray ile anlaşmaya vardım ve Türkiye'de o havayı solmak için sabırsızlanıyorum, kulübümden yana bazı pürüzler var, çözülmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.