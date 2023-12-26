İşte Akkuş Belediyespor'un yeni stadı

Akkuş Belediyespor, ikinci yarıdaki maçlarını Ordu'nun Ünye ilçesinde yapacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Akkuş Belediyespor'un yeni stadı
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26 Aralık 2023 19:17
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, ikinci yarıdaki karşılaşmalarını Ordu'nun Ünye ilçesinde oynayacak.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, takımlarının maçlarını oynayacağı yerle ilgili Ünye'de, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akkuş'taki salonun tadilatta olması nedeniyle yaptıkları görüşmede ligin ikinci yarısındaki maçları Ünye ilçesinde oynama kararı aldıklarını aktaran Demirci, "Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya, Ünye Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa Uslu'ya, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İrfan Akar'a, Ünye Ramada Otel'e ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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