İşte Akdeniz Oyunları'nda yer alacak milli güreşçiler!

Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda yer alacak milli güreşçiler açıklandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Oran şehrinde düzenlenecek oyunlarda yer alacak grekoromen, serbest ve kadın milli takımlarının kadrolarının belli olduğu belirtildi.
Milli takımlarda yer alan isimler şöyle:
Kadınlar:
Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bediha Gün (57 kilo), Aslı Tuğcu (62 kilo), Buse Çavuşoğlu (68 kilo), Yasemin Adar Yiğit (76 kilo)
Erkekler grekoromen stil:
Kerem Kamal (60 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Ahmet Yılmaz (77 kilo), Ali Cengiz (87 kilo), Osman Yıldırım (130 kilo)
Erkekler serbest stil:
Muhammet Karavuş (57 kilo), Münir Recep Aktaş (65 kilo), Samet Ak (74 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Feyzullah Aktürk (97 kilo), Salim Ercan (125 kilo).
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Oran şehrinde düzenlenecek oyunlarda yer alacak grekoromen, serbest ve kadın milli takımlarının kadrolarının belli olduğu belirtildi.
Milli takımlarda yer alan isimler şöyle:
Kadınlar:
Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bediha Gün (57 kilo), Aslı Tuğcu (62 kilo), Buse Çavuşoğlu (68 kilo), Yasemin Adar Yiğit (76 kilo)
Erkekler grekoromen stil:
Kerem Kamal (60 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Ahmet Yılmaz (77 kilo), Ali Cengiz (87 kilo), Osman Yıldırım (130 kilo)
Erkekler serbest stil:
Muhammet Karavuş (57 kilo), Münir Recep Aktaş (65 kilo), Samet Ak (74 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Feyzullah Aktürk (97 kilo), Salim Ercan (125 kilo).
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