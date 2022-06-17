İşte Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli yelkenciler!

Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli yelkenciler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli yelkenciler!
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17 Haziran 2022 21:34
Türkiye Yelken Federasyonu, Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda yer alacak milli sporcuları duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 8 sporcunun oyunlarda mücadele edeceği aktarıldı.

Antrenörler Mustafa Çakır, Kemal Muslubaş, Jaroslaw Miarczynski ve Ferit Ercan'ın yönetimindeki Akdeniz Oyunları kadrosunda şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:

Yiğit Yalçın Çıtak, Berkay Abay, Çağla Dönertaş, Onur Cavit Biriz, Dilara Uralp (Fenerbahçe Doğuş), Ecem Güzel (Galatasaray), Luis Göktepe (Çağla Kubat Windsurf), Merve Vatan (İÇDAŞ).

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