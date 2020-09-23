İşte Ahmet Nur Çebi'nin transfer politikası!

Beşiktaş taraftarları günlerdir yeni transfer bekliyor. Özellikle de Burak Yılmaz'ın yerine alınacak santrforun kim olacağı merakla bekleniyor.



Bu konuda Türkiye ve Avrupa medyasında çok sayıda santrfor yazıldı, çizildi. Mario Balotelli, Nikola Kalinic, Vincent Aboubakar, Mario Mandzukic, Papiss Cisse, Ze Luis ve Jose Callejon derken, son olarak Christian Benteke'nin adı ortaya atıldı. 2020-21 sezonu 2 hafta önce başlamış olmasına rağmen transfer çalışmalarının bitmemesi Beşiktaş camiasında homurdanmalara yol açarken, "Neden hâlâ bir golcü alınmadı?" sorusu dilden dile dolaşıyor.



Kesinlikle taviz vermeyecek



Bu kritik sorunun cevabı, başkan Ahmet Nur Çebi'nin söylemlerinde yer alıyor. Çebi, başkan seçildikten sonra yaptığı zafer konuşmasında, "Beşiktaş'ın şerefi, namusu, 1 kuruşu bize emanet. Söz veriyoruz" diyerek, kulübün parasını en doğru şekilde kullanacaklarını ifade etmişti.



O gün söylediği sözler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çebi, transferde olabildiğince dikkatli davranıyor. Nitekim bu yaz kadroya dahil edilen Josef de Souza, Bernard Mensah, Atakan Üner, Francisco Montero, Welinton ve Fabrice N'Sakala'nın hiçbirine ne imza parası ne de menajer komisyonu ödendi.



Santrfor ve sağ bek transferlerini de en uygun maliyetlere bitirmeye kararlı olan Çebi, gerekirse transferin son günü olan 5 Ekim'e kadar bekleyeceğini ifade ediyor.



