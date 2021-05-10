İşte Ağaoğlu'nun anlaştık dediği 2 yabancı yıldız

Antalya maçından sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yurt dışından iki oyuncuyla prensipte anlaştık" derken, bu isimlerden biri Roma'nın sağ beki Bruno Peres diğeri Andreas Cornelius...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Ağaoğlu'nun anlaştık dediği 2 yabancı yıldız
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10 Mayıs 2021 10:39
Yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor, Haziran ayında müjdeleri art arda vermeye hazırlanıyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor maçından sonra "Yurt dışından iki oyuncuyla prensipte anlaştık" derken, bu isimlerden ilki Bruno Peres. Roma'nın sağ beki ile her konuda uzlaşan Bordo-Mavililer, sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli ödemeyecek.

Başkan'ın bahsettiği diğer oyuncu ise Andreas Cornelius...Geçtiğimiz hafta İtalya'ya bir ekip gönderen Bordo-Mavililer, görüşmelerde son noktaya geldi. Danimarkalı forvetle el sıkışan Trabzonspor, bonservis konusunda önemli mesafe kat etti. Parma ile temasları sıklaştıran Fırtına, 1 hafta içinde bu işi noktalamayı hedefliyor.

Avcı'nın 1 numarası...

Taraflar arasında artık son detaylar görüşülürken, Trabzonspor uzun vadeli bir ödeme planıyla Cornelius'un bonservisini alacak. Konuşulan rakam 3-4 milyon Euro civarında. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği forvet listesinde adı ilk sırada yazan Cornelius, transferin tamamlanması halinde Trabzonspor'un yeni sezondaki birinci santrforu olacak.

20 gol - 10 asist

28 yaşındaki ve 1.93 boyundaki Cornelius, 3 sezonluk İtalya kariyerinde 88 maça çıkarken, toplamda 20 gol, 10 asistlik skor katkısı gösterdi.  

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